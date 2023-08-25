За сутки было уничтожено, в том числе 28 артсистем, 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили еще почти полтысячи российских оккупантов и десятки единиц их военной техники.

Как отмечается в сводке Генштаба, общие боевые потери врага среди личного состава с начала полномасштабного вторжения и по 25 августа ориентировочно составили около 259 тыс. 630 (+470 за сутки) человек.

Танков противника было уничтожено 4 тыс. 378 (+3) единиц, боевых бронированных машин – 8 тыс. 521 (+10), артиллерийских систем – 5 тыс. 361 (+28) и реактивных систем залпового огня – 724 (+1).

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Кроме того, средств противовоздушной обороны было уничтожено 495 (+1), самолетов – 315, вертолетов – 316, беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 тыс. 356 (+12), крылатых ракет – 1 тыс. 409 (+3).

Также кораблей / катеров врага было уничтожено 18 единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 7 тыс. 790 (+17), а специальной техники - 802 (+1). В Генштабе добавили, что в целом все данные еще уточняются.

Удары по оккупантам - последние новости

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удар по пункту управления, районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетным комплексам врага.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили пункты управления, районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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