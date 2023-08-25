Также было уничтожено 13 лодок и 10 крупнокалиберных пушек российских захватчиков.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала об очередных потери российских оккупантов, отметив, что 33 из них "пошли ко дну".

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что якобы российские оккупанты в устье Днепра на островах находятся в окружении и пьют воду прямо из реки.

"Тяжелая ситуация на левом берегу - гуманитарная и, в том числе, с питьевой водой – она началась еще с момента, как они взорвали Каховскую ГЭС, и там осложнили жизнь и себе, и местному населению", - сказала Гуменюк.

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Она добавила, что о сложной ситуации у врага "свидетельствуют наши ежедневные сводки, где мы говорим о том, как уничтожаем их потенциал".

"Так и за минувшие сутки в нашем арсенале – уничтожение их десятерых крупнокалиберных пушек, 13-х лодок. А это говорит о том, что пытаясь маневрировать между островами, они потеряли свои шансы. И 33 оккупанта пошли ко дну", - сообщила пресс-секретарь.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Гуменюк заявила, что российские оккупанты пытаются укрепить вторую и третью линии обороны на временно оккупированных территориях юга. Они пытаются уплотнить оборону с помощью железобетонных конструкций.

По словам Гуменюк, враг заменял временно захваченные территории на юге в течение нескольких месяцев. В оперативном командовании "Юг" убеждены, что российские военные понимают, что Вооруженные Силы Украины будут прорывать их линию обороны.

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