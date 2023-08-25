Также уничтожены три склада боеприпасов врага.

На Таврическом направлении за сутки убиты 109 и ранены 160 российских захватчиков. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, артиллерийские подразделения украинской армии в течение суток выполнили 1327 огневых задач.

"За последние сутки потери врага составили 273 человека (безвозвратные - 109, раненые - 160, плен - 4)", - подчеркнул Тарнавский.

Видео дня

Также уничтожены 23 единицы военной техники противника. В частности, речь идет о 6 боевых бронированных машинах (ББМ), 7 артиллерийских системах и минометах, 1 реактивной системе залпового огня, 2 беспилотных летательных аппаратах, 6 единицах автомобильной и 1 - специальной техники.

Кроме того, было уничтожено 3 склада боеприпасов врага.

Потери оккупантов-свежие данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 августа 2023 года ориентировочно составили убитыми около 259 тыс 630 солдат, в том числе 470 за минувшие сутки.

Также уничтожена кучу вражеской техники, в частности, 28 артсистем, 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Вас также могут заинтересовать новости: