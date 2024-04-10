Подавляющее большинство граждан соседней страны выступают против участия армии Польши и других стран НАТО в войне.

Большинство поляков выступают против участия армии страны в российско-украинской войне. Об этом свидетельствуют результаты исследования Statistics Poland, результаты которого публикует Euractiv.

По данным социологов, 74,8% поляков выступают против вмешательства армии Польши или любой другой страны НАТО в конфликт, и только 10,2% выступают за такую поддержку.

Также, согласно результатам опроса, 39% поляков хотели бы, чтобы НАТО заняло более жесткую позицию в отношении России за ее агрессию против Украины и называют действия Альянса "слишком осторожными". При этом почти столько же (37%) считают, что НАТО адекватно реагирует на ситуацию. Еще 14% респондентов считают, что блок чрезмерно реагирует на конфликт, тогда как 10% не имеют четкого мнения.

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Отправка западных войск в Украину: последние новости

В марте президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свои планы разместить западные войска в Украине. По его словам, наземная операция с участием западных войск в Украине может потребоваться "в какой-то момент".

Как сказал Макрон, "возможно, в какой-то момент - я не хочу этого, я не буду брать на себя инициативу - нам придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским силам". Он подчеркнул, что сила Франции "в том, что мы можем это сделать".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Макрона. По его словам, если западные войска будут обучать украинских бойцов здесь, то это будет гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады за границу.

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