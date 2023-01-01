Сейчас у россиян нет ресурсов и сил для атак на украинские позиции.

Украинские воины, которые обороняют крепость Бахмут, рассказали, как "поздравляли" с Новым годом российских захватчиков.

В видеообращении, которое опубликовали в сети, защитники Бахмута констатируют, что рашистам не удалось захватить город до Нового года. Впрочем, украинские воины не смогли оставить врага без "подарков" на праздник.

"Назло оккупантам, Бахмут стоит. Рашисты так и не смогли взять город до Нового года. Мы всю ночь отправляли им пылкие, горячие "подарки" от Украины "с любовью". Сегодня они ведут себя вежливо", - отметила защитница из Бахмута.

По ее словам, у россиян нет сил и средств, чтобы осуществлять атаки на украинские позиции. Пехота не выдерживает неравных боев с украинской артиллерией.

"Наша пехота мотивирована, артиллерия способная, профессиональная. Наши военные подразделения заслуживают большого уважения и огромной благодарности", - добавила защитница.

Бои за Бахмут: главные новости

Уже несколько месяцев подряд россияне активно штурмуют Бахмут Донецкой области. В бой бросают зэков-"вагнеровцев". Земля под Бахмутом покрыта телами ликвидированных захватчиков.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что Бахмут как город больше не существует. Определенные районы восстановлению не подлежат, а наступательный потенциал оккупантов не исчерпывается.

В то же время, по данным аналитиков ISW, силы россиян на Бахмутском направлении уже истощены, а потому события могут приближаться к кульминации.

В ВСУ подтвердили, что оккупационные войска РФ после активных боевых действий на Бахмутском направлении требуют оперативной паузы однако руководство России не позволит своей армии этого сделать.

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