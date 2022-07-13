На войне дедлайны - недопустимые вещи, подчеркнул секретарь СНБО.

У Вооруженных сил Украины нет дедлайнов, которые касаются освобождения захваченной оккупантами части нашей земли.

На войне не может быть дедлайнов - такие вещи "для нас абсолютно дикие", рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Радио НВ".

Чиновник отметил, что во время войны ситуация постоянно меняется.

"…Мы понимаем, что победа будет за нами. И никаких дедлайнов на войне быть не может - это недопустимые вещи. Война - это постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем", - подчеркнул собеседник.

По словам Данилова, военные лучше понимают, на каком направлении и в какую очередь должны вести боевые действия, и у них есть довольно гибкий график, который зависит от многих обстоятельств.

"…Не только Херсонщина, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется домой", - утверждал секретарь СНБО.

Напомним, силы РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Кремль не объявил войну Украине - власти России назвали действия сил своей страны "спецоперацией", в частности, для "демилитаризации" и "денацификации" нашего государства.

Врагам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на юге и востоке Украины.

Украинские воины давали достойный отпор противнику. По состоянию на 13 июля стало известно об уничтожении 37 570 врагов.

11 июля Владимир Зеленский говорил, что задача ВСУ - деоккупация всей украинской территории.

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