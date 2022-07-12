Украинские воины не могут одномоментно освободить от противника все территории, отметил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что захваченные российскими оккупантами украинские территории будут освобождать по очереди.

Деоккупация нашей земли - только вопрос времени, рассказал Данилов в эфире "Радио Свобода".

Чиновник подчеркнул, что защитники Украины не могут "одномоментно освободить все территории".

"...когда президент (Владимир Зеленский - Ред.) ставит задачу нашим военным, речь идет о всей Украине. Конечно, мы не можем одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину без объявления войны - российские власти назвали действия сил своей страны "спецоперацией", в частности, для "демилитаризации" украинской территории.

Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов на востоке и юге Украины. Защитники нашей страны давали достойный отпор врагу - были уничтожены примерно 37 470 противников.

11 июля Владимир Зеленский сказал, что задача украинских военных - деоккупация всей территории Украины.

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