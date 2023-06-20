Для украинских сил сейчас критически важно продвинуться к побережью Азовского моря, говорит эксперт.

Деоккупация Пятихаток Запорожской области украинскими военными создает предпосылки для дальнейших наступательных действий Сил обороны. Это позволит продвигаться в сторону оккупированной Васильевки.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный эксперт Сергей Грабский. Он отметил, что это направление является важным для дальнейшего продвижения украинских сил.

"Это достаточно важное направление, которое позволяет нам продвигаться дальше в сторону Васильевки, то есть очищать нашу территорию. И сами понимаете, очищая от противника берег Днепра, мы продвигаемся как к Энергодару, так и минимизируем возможности противника наносить артиллерийские удары по сопредельной территории, в частности по Днепропетровской области на левом берегу. Вы помните, как от обстрелов страдал Никопольский район. Поэтому направление на Пятихатки и дальше на Васильевку является достаточно важным для нашего дальнейшего продвижения", – объяснил он.

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При этом, по словам эксперта, несмотря на важность освобождения Запорожской АЭС для предотвращения ядерного шантажа со стороны оккупантов, это направление остается второстепенным с точки зрения проведения дальнейших наступательных действий. Для украинских сил сейчас критически важно продвинуться к побережью Азовского моря. Это позволит "разрезать сухопутный коридор и фактически закрыть российские войска, которые не успеют эвакуироваться из Крыма, в ловушке с последующим их уничтожением и освобождением Крыма".

"Поэтому такие удары, как на Пятихатки, в районе Великой Новоселки, в районе Орехово, имеют целью создать предпосылки для дальнейших наступательных действий", – резюмировал Грабский.

Война в Украине: важные новости

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказал, что за полчаса до подрыва россиянами Каховской ГЭС оккупанты получили приказ покинуть территорию станции. Он подчеркнул, что это военное преступление было сознательным действием российских захватчиков.

Глава разведки также предупредил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС, а именно – охладитель станции. Если его выведут из строя, могут возникнуть серьезные проблемы.

Тем временем Украина смогла вернуть первых трех военнопленных, которых Россия незаконно передала Венгрии. Они уже находятся на украинской территории.

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