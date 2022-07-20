Сейчас линия фронта проходит неподалеку от оккупированного города.

Украинские военнослужащие, несмотря на близость своих позиций к оккупированному Донецку, не освобождают его из-за плотной обороны города, построенной врагом за время оккупации.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил, что оккупанты обустраивали свои позиции в течение восьми лет.

"Там все залито в бетон и это фактически укрепрайон. Сегодня там штурмовать и идти вперед у нас нет ни сил, ни возможностей. Я думаю, что вряд ли мы будем даже проводить этот штурм, лобовую атаку этих укрепленных позиций. Скорее всего, будут предприняты какие-нибудь другие способы для взятия Донецка, освобождения от российских оккупантов", - пояснил Жданов.

Как известно, Донецк находится в оккупации с весны 2014 года.

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