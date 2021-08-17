Артем Мазур служил заместителем командира боевой машины и наводчиком.

Солдатом, погибшим в результате вражеских обстрелов на Донбассе 16 августа, стал 26-летний Артем Мазур.

Об этом сообщили на Facebook-странице Приютовской общины.

Старший солдат Артем Львович Мазур был призван на фронт в феврале 2017 года. На Донбассе он служил заместителем командира боевой машины, наводчиком, оператором 1-го механизированного отделения 3-го механизированного батальона.

Мазур был родом из села Веселое в Александрийском районе Кировоградской области, где у него остались жена и мать.

Умер он в результате ранения, полученного от снайперской пули.

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Напомним, что всего 16 августа враг пять раз нарушил режим тишины на Донбассе. А 17 августа в результате обстрелов был ранен другой служащий операции Объединенных сил.

Также УНИАН сообщал о том, что двое других военных были ранены в результаты обстрела из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.

Автор: Станислав Кожемякин