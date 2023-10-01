Вражеские беспилотники - непростая цель, отметил спикер командования Воздушных сил украинской армии.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему дроны-камикадзе "Шахед" не всегда сбиваются.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, говоря о ночной атаке российских оккупантов по территории Украины. Игнат отметил, что "Шахеды" могут лететь на довольно значительные расстояния. "Как бы там кто ни говорил, что они примитивны, - нет, это высокоточное оружие, которое летит далеко и бьет точно. Поэтому надо их уничтожать", - сказал он.

Спикер ВС ВСУ отметил, что на этот раз враг направил "Шахеды" разными маршрутами для максимального рассредоточения внимания украинской противовоздушной обороны и нанесения как можно больших убытков.

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"Промышленные объекты... Экономика тоже под прицелом врага. Они пытаются уничтожать наше государство изнутри", - отметил Игнат.

Говоря о том, как именно враг запускает дроны, он отметил: "Там несколько волн, они могут подряд выпустить все... "Шахеды" могут вылететь, одна группа, - по кругу облетать, вторая вылетит чуточку позже, но полетит. Таким образом, объект будет атакован с обеих сторон одновременно". Игнат добавил, что все это просчитывается при планировании ударов.

Также на вопрос, почему некоторые "Шахеды" не сбиваются, спикер отметил, что эта цель "непростая", малозаметная и малоразмерная.

"То есть скорость невысокая. Маленькая скорость - это проблема. Для того, чтобы обнаруживать ее (цель - УНИАН)... мы понимаем, что враг будет совершенствовать как "Шахеды", так и другое вооружение, используя те же композитные материалы, что делает их менее заметными для радиолокационных станций", - сказал Игнат.

Он добавил, что россияне делают свое вооружение более устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы.

Война в Украине - важные новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее в ВС ВСУ заявили, что в ночь на 1 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed-131/136. Всего были зафиксированы пуски около 30 ударных дронов, из которых уничтожено было 16.

Атака осуществлялась с южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда - Крым, Приморско-Ахтарск и Курск - Россия).

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