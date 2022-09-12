Два из четырех комплексов отправят нашей стране до конца текущего года.

Украина получит две системы противовоздушной обороны IRIS-T от Германии до конца текущего года. Еще столько же комплексов будут переданы в начале 2023-го. Точные сроки поставок пока не раскрываются.

Соответствующая информация поступила от посла Германии в Украине Анки Фельдгузен. Она поделилась сведениями в интервью "Радио НВ".

"Я очень рада, что мы будем передавать четыре таких системы. Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, мне кажется, вторая система тоже, а третья и четвертая потом, в начале нового года", — сообщила Фельдгузен.

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Отдельно посол отметила недавние наступательные действия ВСУ. По ее словам, германское правительство в Берлине осталось "в восторге" от контрнаступления украинских защитников.

Напомним: в конце августа канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в Украину вскоре должны прибыть системы ПВО IRIS-T и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы COBRA. При этом точные сроки он отказался сообщать.

В Министерстве иностранных дел Украины рассчитывают получить первую IRIS-T текущей осенью. А тем временем наши специалисты уже заканчивают обучение по использованию упомянутых зенитно-ракетных комплексов. Эта информация поступила от министра обороны Алексея Резникова.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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