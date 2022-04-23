От того, каков будет исход военной кампании, зависит конечный вариант позиции сторон, который будет соглашаться во время переговоров.

Оружие - это единственный инструмент, который на сегодняшний день может остановить российскую агрессию, уже после того можно говорить о мирном урегулировании.

Об этом в эфире национального марафона заявил политический аналитик ОО "Слово и дело" Валентин Гладких.

"Пока российское военно-политическое руководство надеется, что они могут своей военной кампанией улучшить позиции, до тех пор они не остановятся. Здесь все зависит от военного компонента. Поэтому (президент Украины Владимир) Зеленский абсолютно прав, когда он говорит об оружии. Оружие - это единственный инструмент, который может остановить на сегодняшний день российскую агрессию, уже после того можно говорить о мирном урегулировании. Позиция украинской власти неизменна - любое соглашение должно базироваться на уважении к территориальной целостности Украины, второе - гарантии безопасности. Текст этого соглашения пишут наши ВСУ. В зависимости от того, какой будет результат военной кампании, военной составляющей, от этого зависит конечный вариант позиции сторон, который будет соглашаться во время переговоров", - сказал он.

Также он прокомментировал информацию, что на оккупированных территориях РФ собирается проводить референдумы.

"Мы понимаем, никаких референдумов быть не может, будут нарисованы какие-то цифры, которые должны легитимизировать, легализовать, но в чьих глазах, в глазах исключительно Путина. Никто же не признает этих результатов", - сказал он.

Аналитик отметил, что дальше может произойти мобилизация граждан Украины под оккупационной властью, так же, как жителей ОРДЛО.

Он отметил, что по его информации, в ОРДЛО людей на улице почти нет.

"Их вылавливают и гонят на убой, невооруженных, неподготовленных, и разумеется, немотивированных, они абсолютно не хотят воевать против Украины, их никто не спрашивает, гонят. Хуже будет, если это повторится в отдельных районах Запорожской области, которые оказались под оккупацией, в Харьковской области, в Херсонской области. Это уже будет точка невозврата", - сказал Гладких.

Он подчеркнул, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях запрещена международными конвенциями.

"Но мы понимаем, когда россиян останавливало международное право. Боюсь, что русских это не остановит, все будет решаться на полях сражений", - сказал аналитик.

Напомним, эксперт объяснил почему оккупанты подтягивают свои ПВО в Харьковской области.

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