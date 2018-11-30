Самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне (видео)
03:06, 30 ноября 2018Мир
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Самолет Airbus A340, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель, совершил вынужденную посадку в немецком Кельне.
Ангела Меркель / REUTERS
Самолет Airbus A340, на борту которого канцлер Германии Ангела Меркель летела на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Аргентину, совершил вынужденную посадку из-за технических проблем.
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Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, речь идет о неисправности электронных систем самолета. Отмечается, что вскоре после вылета Airbus A340 приземлился в немецком городе Кельн.
Канцлер будет добираться до Буэнос-Айреса (Аргентина) на другом самолете. Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.
Меркель пропустит открытие саммита G20 из-за неисправности самолета
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