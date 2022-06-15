В ведомстве подчеркнули, что война не терпит отлагательств даже в один день.

Нехватка оружия не дает Украине паритетно воевать с Российской Федерацией.

Об этом отметила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"Нужно понимать, что Украина очень нуждается в оружии, потому что россияне имеют преимущество в вооружении. И это именно то обстоятельство, которое осложняет ситуацию и не позволяет паритетно воевать с Российской Федерацией", - отметила Маляр.

Она добавила, что сейчас есть проблема в скорости поступления оружия от других стран в Украину.

"Мы очень благодарны западным партнерам и всем странам, которые нам помогают. Потому что это сложная война, и понимание того, что нам нужна эта помощь, есть. Но вопрос в скорости поступления этого оружия и в оперативности. Война не терпит отлагательств даже в один день... В этой ситуации возможно даже нужно эти процедуры (передачи вооружения - УНИАН) менять в других странах под конкретный случай для того, чтобы была определенная оперативность поставок оружия", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Как сообщал УНИАН, по словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, на отдельных участках российской артиллерии в 10 раз больше украинской.

5 июня в Брюсселе (Бельгия) состоится встреча контактной группы по оборонной поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3"), в которой примут участие министры обороны около 50 стран.

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