Также планируется подготовить 20 тысяч украинских солдат.

В Европейском Союзе в 2024 году планируют выделить 21 млрд евро на военную помощь для Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель после неформальной встречи министров обороны стран-членов.

По его словам, была озвучена просьба к странам-членам сообщить об их обязательствах по оказанию поддержки для Украины в этом году.

"Я до сих пор не получил полный ответ, но многие страны-члены сообщили о своих вкладах, и я могу сказать, что в бюджетах на 2024-й год будет заложено по крайней мере 21 млрд на военную помощь для Украины", – подчеркнул Боррель.

Видео дня

Он сказал, что на встрече с министрами вновь отметил срочность согласования дальнейшей военной поддержки для Украины как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу.

Высокий представитель ЕС добавил, что с помощью видеосвязи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал последнюю информацию о ситуации на поле боя и сообщил о потребностях и приоритетах Украины.

Кроме того, на встрече были озвучены общие сводные данные о военной поддержке Украины со стороны руководящих институтов Евросоюза и его стран-членов.

"С начала вторжения России, которое произошло почти два года назад, и до сегодняшнего дня, Европейский Союз и страны-члены, все вместе, предоставили 28 миллиардов евро на военную технику", – сообщил Боррель.

Отдельно он подчеркнул, что уже удалось подготовить почти 40 тысяч украинских солдат в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

"Сегодня мы договорились подготовить еще дополнительно 20 тысяч солдат. Благодаря этому в целом будет достигнута отметка в 60 тысяч подготовленных солдат", – подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС добавил, что в целом такое количество будет подготовлено к концу лета.

Помощь ЕС

Как сообщал УНИАН, по состоянию на осень 2023 года страны-члены Европейского Союза и руководящие институты ЕС вместе выделили на поддержку Украины наибольшую сумму в мире, которая достигла 85 миллиардов евро. Эти средства были направлены на всестороннюю поддержку Украины, в частности, финансовую, гуманитарную и военную.

1 февраля в Брюсселе состоится неформальный саммит лидеров стран-членов Европейского Союза. На этом саммите состоится попытка разблокировать вето Венгрии в поддержку Украины.

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе заблокировал создание Украинского фонда с финансированием на сумму 50 млрд евро на период 2024-2027 годов.

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