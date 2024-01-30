В частности, главы государств и правительств стран-членов ЕС заявят о срочной необходимости ускорения предоставления Украине боеприпасов и ракет.

Главы государств I и правительств стран-членов Европейского Союза вновь подтвердят свою решимость продолжать оказывать Украине "своевременную, предсказуемую и стабильную военную поддержку".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект выводов, которые лидеры ЕС должны одобрить на саммите 1 февраля в Брюсселе.

"Европейский совет также повторяет о срочной необходимости ускорить поставки боеприпасов и ракет", - говорится в проекте выводов.

В то же время, остается открытым вопрос, обяжутся ли лидеры ЕС выделить дополнительные 5 миллиардов евро на помощь Украине в рамках Европейского фонда мира, который используется для предоставления финансирования при пожертвовании Киеву вооружений.

Страны-члены ЕС в течение нескольких месяцев спорят о будущей роли фонда в военной поддержке для Украины, когда Германия предлагает сосредоточить внимание на двусторонней помощи от отдельных стран ЕС.

При этом, идея об обязательстве выделения дополнительных 5 млрд евро внесена в текст проекта выводов в квадратные скобки - что указывает на то, что этот вопрос до сих пор находится на стадии обсуждений.

Вместе с тем, главной темой на саммите ЕС в Брюсселе будет попытка достичь договоренности о финансовом пакете для Украины на сумму 50 млрд евро на четырехлетний период. Это финансирование ранее блокировалось Венгрией на саммите в декабре.

Помощь Украине от ЕС

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Брюсселе состоится неформальный саммит лидеров стран-членов Европейского Союза. На этом саммите состоится попытка разблокировать вето Венгрии в поддержку Украины.

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе заблокировал создание Украинского фонда с финансированием на сумму 50 млрд евро на период 2024-2027 годов.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании несмотря на венгерское вето.

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