Передали боеприпасы для ПВО и артиллерии, бронетехнику и не только.

Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли, в частности, бронетехника и противоминные средства, боеприпасы и пайки для питания военных. Об этом сообщается на официальном сайте федерального правительства Германии.

Новый пакет помощи включает следующую технику и средства:

бронемашины – 24 бронетранспортера (ранее страна передала ВСУ столько же), 4 автомобиля многоцелевого назначения на гусеничном ходу Bandvagn 206 (BV206) (ранее 69);

защитные и специальные средства – 1 противоморская минная система, 2 системы видеонаблюдения Satcom (ранее передали одну) , 4 автомобиля для пограничной службы (ранее 248);

противоминные средства – 3 танка для разминирования WISENT 1 (ранее 19), мостоукладчик BIBER с запчастями (ранее 14) и 14 спецустройств на танки для разминирования (ранее было передано 11).

Переданы также боеприпасы для ПВО и артиллерии. Речь идет о ракете IRIS-T SLS и более тысячи артиллерийских снарядов калибра 155-мм соответственно.

Видео дня

Также этот пакет помощи включает 450 цепей противоскольжения (на автомобили) и 194 тыс. индивидуальных пайков питания.

Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, предварительный пакет военной помощи Украине включал, в частности, снаряды, БТРы и беспилотники. Отчет о нем Германия обнародовала 14 января.

Как известно, Германия определяется сейчас с вопросом передачи Украине ракет дальнобойных ракет Taurus.

Европейские лидеры откровенно обратились к коллегам по ЕС относительно вооружения Украины. Главы правительств Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов считают, что Евросоюзу необходимы коллективные усилия, чтобы вооружить Украину в долгосрочной перспективе, поскольку ВСУ "продолжают отражать полномасштабное вторжение президента РФ Владимира Путина".

Вас также могут заинтересовать новости: