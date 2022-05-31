У одного из них есть родственники в Украине.

Журналисты программы "Схемы" обнародовали перехват, на котором российские полковники высказываются о военных руководителях войны в Украине.

Расследование опубликовано на YouTube.

Один из участников разговора - полковник РФ Максим Власов. Он управлял ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015 году, в результате которого погибли 30 мирных жителей.

Второй - Виталий Ковтун, военный медик родом из Винницкой области. Журналисты выяснили, что его родственники живут в Украине.

В разговоре Власов называет министра обороны РФ Сергея Шойгу некомпетентным профаном и шоуменом.

"Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно и не слышно, потом вылезет же, мразь, б***ь. Вылезет же какая-то шл**бота вокруг него, бегают вот эти вот, на согнутых ногах, вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики... Шойгу - это полностью некомпетентный профан, б***ь. Просто шоумен, б***ь", – говорит он.

Также эмоционально о Шойгу высказывается и Ковтун: "Шойгу - гон***ище, б***ь, контрактников нет - конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь - откуда их набрать?".

Российского военачальника Александра Дворникова Власов называет безголовым идиотом.

"Наплодили целую плеяду лизоблюдов - у***нов. Вот этот Дворников, вобщем, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас придумал "антибандеровский бросок"... " - рассказывает он.

Оба полковника во время разговора яростно поддерживают бомбежки украинских городов.

"Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, е***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, бросайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают боятся, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам", - говорит Ковтун.

"Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев? Чтоб они подумали – да, б***ь, ё***ый в рот, чего-то неправильно всё, чего-то не так, б***ь, делается. Почему, б***ь? В Киев еб***те, в центр города, б***ь, там Верховная Рада, б***ь, дом правительства, б***ь. Е***ите по дому правительства, б***ь. Ну, б***ь, там наверняка никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, б***ь. Все увидят, ё***ый в рот, б***ь. Охранник какой-то там умрёт, б***ь. Ну и всё", - призывает он.

Напомним, по данным источников The Guardian, президент РФ Владимир Путин принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала".

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