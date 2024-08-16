Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. Темпы продвижения уже не такие, как в первые дни, что обусловлено подтягиванием резервов РФ на то направление, из-за чего бои становятся более жестокими.
Об этом рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт Олег Жданов. При этом он отметил, что "инициатива за нами и мы продолжаем продвижение вглубь территорий России".
По словам эксперта, украинские военные продвигаются на обоих берегов вдоль реки Псел.
"Это указывает на то, что наш плацдарм становится намного шире, чем он был в самом начале. Там (в Курской области) мы имеем успех и пытаемся продолжить его развитие", – отметил Жданов.
В то же время установление контроля над городом Суджа является весомым достижением украинских войск.
"Для нас это знаковое событие, но переломный момент будет если мы перережем трассу возле Рыльска и выйдем в город Курчатов. Чем больше мы будем захватывать населенных пунктов, тем весомее, в политическом смысле, будет эта операция", – констатировал Олег Жданов.
Бои в Курской области РФ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области РФ под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов. На этой территории была создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.
Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби заявил, что на фоне событий на Курщине РФ перебрасывает туда войска с позиций на оккупированной территории Украины.
Между тем руководитель The Marathon Initiative и бывший помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии А. Весс Митчелл считает, что Бои на Курщине могут стать толчком к завершению войны, но не без участия США.