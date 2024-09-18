Черник считает, что россияне сейчас всеми способами будут пытаться вытеснить ВСУ из Курской области.

Если ВСУ удержат Курщину в течение зимы, то это будет не только военная, но и большая геополитическая победа Украины. Об этом сказал военный эксперт, полковник Петр Черник в интервью Армия TV.

Он отметил, что в ходе операции на Курщине украинские силы захватить довольно большой плацдарм - более 1000 кв км. По словам Черника, там сейчас, скорее всего, сейчас идет закрепление наших военных.

"Для россиян это существенный вызов, в первую очередь, в политической части. Путин говорил, что невозможно, чтобы кто-то пришел на их территорию и осуществлял боевые действия. Но это стало возможно", - пояснил Черник.

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Он отметил, что россияне сейчас всеми способами будут пытаться вытеснить ВСУ из Курской области.

"Если сумеем плацдарм удержать в течение осени и сквозь зиму, то это будет для нас огромная не только военная, но и геополитическая победа", - сказал Черник.

Эксперт также отметил, что Курская операция напрямую связана с теми событиями, которые происходят на восточных плацдармах украинского фронта.

"Большую часть сил и средств противнику все же пришлось отвлекать. Есть такое понятие как боевой армейский резерв, который составляет от 10% до 15% от общей численности войска, которое участвует в войне. Если по линии разграничения у противника есть до 600 тыс, то их резерв должен составлять 60-80 тыс, который они действительно отвлекли бы на Курщину. Но есть один нюанс - опережающее истребление. Мы истребляем их в месяц в среднем 32-36 тыс., а в строй они могут ставить 32-34 тыс, не более. А 2 тыс из полугодия в полугодие - это очень много. И действительно противник на эту минуту имеет колоссальные проблемы с запасными ресурсами", - сказал Черник.

Поэтому, по его словам, на текущий момент россияне вынуждены снимать с того или иного участка войска на Курскую операцию.

"А это дарит нам шанс для того, чтобы стабилизировать фронт. И в части Покровска мы точно его стабилизировали", - подчеркнул Черник.

Он также отметил, что на Кураховское направление враг пошел после того, как понял, что на Покровском направлении с нашей стороны сосредоточены серьезные силы и средства, которые прорвать нашу оборону не могут. А значит сместили акценты.

В то же время Черник отметил, что цель у россиян не изменилась и не изменится - они будут делать все возможное и даже невозможное, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Нам очень важно продержаться до дождей, потому что тогда это движение остановится, мы перейдем в контрбатарейную борьбу", - добавил он.

Операция в Курской области - детали

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация собрала от 35 до 60 тысяч военных для отражения Курской области. Такие цифры озвучил военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны. Алексей Гетьман.

Ранее издание Forbes сообщило, что глава Кремля Владимир Путин приказал отбить у ВСУ Курскую область до 1 октября. Россияне уже перешли к контратакам на Курщине. Сейчас ситуация в регионе является нестабильной.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, "россияне начали контрнаступательные действия, это идет по нашему украинскому плану".

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