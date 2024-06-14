Враг уменьшил активность ДРГ, которые пытаются попасть на Сумщину.

Российско-украинская война продолжается и РФ продолжает ежедневные обстрелы приграничных территорий, в том числе и в Сумской области, сообщил в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"За последний период могу сказать даже об определенном уменьшении этих обстрелов, по сравнению, например, с весной. Но враг продолжает использовать разнообразное вооружение и большинство этих обстрелов приходится по населенным пунктам, это некий террор местного населения, проживающего в приграничье", - сказал Демченко.

В то же время он добавил, что российские оккупанты продолжают применять тактику диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Сумщине, хотя их количество упало.

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"В приграничье за последний период несколько уменьшилась активность диверсионно-разведывательных групп. Конечно, она никуда не исчезла полностью. Однако количество попыток незаконного захода на нашу территорию несколько меньше, чем это было раньше", - добавил Демченко.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне Генштаб рассказал об актуальных потерях оккупантов на украинской земле - в частности, за прошедшие сутки было ликвидировано 1250 российских захватчиков, а также десятки единиц бронетехники.

В то же время, аналитики из Института изучения войны сообщают, что украинские защитники восстановили утраченные позиции к северу от Харькова и ведут контратаку вдоль бурелома на юго-восток от Глубокого.

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