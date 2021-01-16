За прошедшие сутки, 15 января, российские наемники 5 раз нарушили режим тишины.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
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В районе Гнутово и Талаковки враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Трудовского противник совершил в сторону наших позиций несколько очередей из стрелкового оружия. В результате выстрелов, один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воин был быстро доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Вблизи Южного российско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
"На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сводке.
С начала 16 января штаб не фиксировал нарушений режима тишины со стороны боевиков.
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