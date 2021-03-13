С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали четыре нарушения режима тишины.

На Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский боец.

Об этом сообщается в утреннем сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня», - сказано в сводке.

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Оккупанты вели огонь вблизи поселка Екатериновка, Пивденного, Старогнатовки, Тарамчука, Песок, Гнутова, Водяного, Марьинки.

Вблизи Пывденного в результате обстрелов один украинский воин получил боевое травмирование. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Кроме того, в результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.

На дерзкие действия противника наши воины открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Также сообщается, что украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать факты проведения вооруженными формированиями Российской Федерации инженерных работ по дооборудованию существующих и созданию новых фортификационных сооружений, что является грубым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. В частности, в районе населенных пунктов Хализное, Набережное и Водяное захватчики проводили инженерные работы в направлении линии соприкосновения.

По состоянию на 7:00 утра 13 марта со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Все они были осуществлены в районе населенного пункта Пески. Противник открывал огонь в сторону наших позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, отметили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева