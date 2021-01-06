За минувшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке, касающейся ситуации в районе проведения ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», на Приазовье, неподалеку от населенных пунктов Гнутово и Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки враг осуществил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а воле у Пищевика - из стрелкового оружия.
Читайте такжеГражданина Латвии судят за участие в боях на стороне "ДНР"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» наблюдалась тишина.
С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, неподалёку от Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также - крупнокалиберного пулемета.
Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.
О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- На Донбассе во вторник погиб украинский военный
- Мендель о нарушении "тишины" на Донбассе: сложно представить, что эта территория в один момент "перестанет грохотать"
- Оккупанты на Донбассе в первый день года били из минометов и гранатометов: ВСУ ответили
- В зоне ООС за неделю изъяли и обезвредили почти 260 взрывоопасных предметов
- Боевики отрыли огонь вблизи Водяного и Луганского – штаб ООС
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram