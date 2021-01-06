Российские наёмники открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. С начала текущих суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня - из минометов, гранатометов и пулемета.

За минувшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке, касающейся ситуации в районе проведения ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», на Приазовье, неподалеку от населенных пунктов Гнутово и Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки враг осуществил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а воле у Пищевика - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, неподалёку от Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций наших защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также - крупнокалиберного пулемета.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

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Автор: Юлия Петриченко