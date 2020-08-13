На Донбассе в результате взрыва погиб военный

Еще один военнослужащий получил ранения.

На Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один украинский боец погиб, еще один получил ранение.

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Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения ООС.

Сегодня в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранение.

"Раненного воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства этой трагедии в настоящее время выясняются", - отметили в Минобороны.

Вместе с тем отмечается, что с начала суток в районе проведения операции операции Объединенных сил враждебных провокаций не зафиксировано.

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Автор: Леся Лещенко