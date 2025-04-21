Ирина Нестерова

Чтобы положить конец войне, по меньшей мере должна измениться позиция Москвы, считает Ганс-Юрген Гаймзьот.

Решение о прекращении войны в Украине в значительной степени зависит от Вашингтона, считает посол Германии в Украине в 2008-2012 годах Ганс-Юрген Гаймзьот. В то же время, по его мнению, нужен "сдвиг в мышлении Москвы". Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Если не произойдет сдвига в мышлении Москвы, то мне сложно представить, чтобы эта война закончилась в этом году. Сейчас идет война на истощение. Я не думаю, что в этот момент Москва готова согласиться на гарантии безопасности, которые были бы достаточно приемлемыми для Украины", - сказал экс-посол.

Но, по его словам, это может измениться, если произойдет какая-то договоренность между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Видео дня

"Впрочем я несколько скептичен относительно этого. Я надеюсь, что мы найдем пути для того, чтобы положить конец этой войне. Но для этого как минимум должна измениться позиция Москвы", - отметил Гаймзьот.

Однако он отметил, что многое изменилось за последние годы:

"Если бы мне кто-то сказал три-четыре года назад, что Германии придется поддерживать Украину, предоставляя всевозможные вооружения, это было бы немыслимым".

Бывший посол подчеркнул, что "в большой степени решение о прекращении войны зависит от Вашингтона". В свою очередь Европа, говорит он, может помочь, "оказывая поддержку и гарантии безопасности и способствуя жизнеспособному прекращению огня, которое должно быть выгодным Украине".

Реклама

Договоренности о прекращении войны: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, США в рамках мирного процесса готовы признать оккупированный Крым российским. По данным агентства Bloomberg, потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня. В то же время источники издания заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Между тем в администрации США уже неоднократно заявляли о готовности переключиться с переговоров по войне в Украине на другие вопросы. Так, Трамп 18 апреля допустил выход США из переговорного процесса, если одна из сторон будет мешать достижению мира. "Если по какой-то причине одна из двух сторон сделает это (достижение мира, - УНИАН) очень сложным, мы просто скажем: "Вы глупые, вы глупые, вы ужасные люди". И мы просто уйдем", - сообщил он.

Недавно СМИ сообщили, что Трамп ждет от Украины отказа от Крымаи НАТО согласно тайному документу, который в Париже передали украинской власти и европейским союзникам. "На этой неделе Украина находится под давлением, чтобы ответить на серию далеко идущих идей администрации Трампа, включая потенциальное признание США оккупации Крыма Россией и отказа Киева от вступления в НАТО", - написало издание WSJ.

Вас также могут заинтересовать новости: