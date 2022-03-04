Эту ложь активно распространяют в Херсонской области.

Российские оккупанты продолжают вести информационную войну на Херсонщине. На этот раз они запустили фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы покинул Украину. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

"Это не правда. Президент в Киеве. Он со своим народом! Распространяйте эту информацию всеми возможными способами знакомым, друзьям, родственникам из Херсонской области", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Суспильне вещание: Херсон". В частности, оккупанты хотят дезориентировать украинцев, посеять панику, сломить граждан и склонить украинские войска к сдаче, распространяя дезинформацию о якобы "капитуляции и подписания мирного договора с РФ.

Отмечается также, что оккупанты не дают возможности сотворить "зеленый коридор", чтобы дальше развивать гуманитарную катастрофу города.

"Подлый враг: он планирует привезти гуманитарный конвой из России и журналистов, снимать сюжеты, как военные РФ обеспечивают горожан едой и медикаментами. В результате - еще одна пропаганда для российского потребителя", - добавили также в МВД.

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