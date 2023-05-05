Российские оккупанты запугивают украинцы возможным прорывом дамбы Каховского водохранилища из-за рекордно высокого уровня воды.
Предатель Владимир Рогов, занимающий должность в оккупационной администрации заявил, что прорыв дамбы возле города Каменка Днепровская может грозить затоплением десяткам тысяч жителей. Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.
Позже советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карча сказал о возможном затоплении Запорожской АЭС.
"Прорыв этой дамбы представляет угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это (создаст) функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности", - цитируют его росСМИ.
Каховское водохранилище - что сообщалось
Каховская ГЭС расположена в 5 км от оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Эта ГЭС-нижняя и последняя по счету ступень в каскаде Днепровских гидроэлектростанций. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.
В феврале сообщалось, что Россия осушает Каховское водохранилище, ставя под угрозу сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной электростанции.
Директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк объяснял, что из-за действий российских оккупантов могут быть нарушены правила эксплуатации водохранилищ на Днепре. В результате возникнет угроза для 70% населения Украины.