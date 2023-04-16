РФ держит в готовности минимум 8 ракет.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на море на Пасху. В эфире телемарафона она заявила, что российская корабельная группировка продолжает маневры, но скрывается в безопасном для себя районе.

"Опасность остается: на боевом дежурстве два подводных ракетоносителя, снаряженных 8 ракетами типа "Калибр", — заявила Гуменюк.

Если проанализировать оперативную ситуацию предыдущих дней, то можно увидеть, что надводный ракетоноситель выходит на дежурство, то есть он снаряжен и готов. "И вполне вероятно может присоединиться. Поэтому надо осознавать, что оперативная обстановка меняется достаточно быстро", — подытожила она.

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Угроза ракетных обстрелов на Пасху 2023

Гуменюк 15 апреля комментировала вероятность удара РФ на Пасху. Она подчеркивала, что ситуация в море может измениться очень оперативно. Оккупантам будет достаточно несколько часов для того, чтобы увеличилось количество ракетоносителей.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что не исключает ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов на Пасху, 16 апреля.

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