Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Украины.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 60 атак врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Адские бои продолжаются в районе Бахмута и Марьинки.

Как сообщает Генштаб по состоянию на 6:00, за прошедшие сутки российские войска нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожья, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка на Николаевщине; а также 42 авиационных удара.

Кроме того, противник совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и инфраструктуре населенных пунктов. В связи с этим есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и прочее. В Генштабе предупредили, что вероятность ракетных ударов остается высокой.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях пока не выявлено признаков формирования наступательных группировок противника.

Российские захватчики обстреляли населенные пункты Свеса, Шалыгино, Бунякино, Белополье, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка, Басовка и Большая Писаревка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огуречное, Волчанск, Бочково, Малая Волчья, Землянки и Тополи на Харьковщине.

На Купянском направлении РФ осуществила обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречное, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Григоровка и неподалеку Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступательные действия. Не прекращаются бои за город Бахмут. Противник провел безуспешные атаки в районах Хромового и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Северное, Плещеевка и Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики вели наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них - Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайловое.

На Марьинском направлении ВСУ отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам также подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа и Новомихайловка.

На шахтерском направлении текущих суток интервенты наступательных действий не проводили, однако обстреляли населенные пункты Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сейчас обороняется. В течение суток обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них - Времовка и Новополь Донецкой области; Красное, Чаривне, Орехов, Новопавловка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Казацкое, Львовское и Никольское Херсонской области, а также город Херсон.

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