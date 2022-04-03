Под прицел прежде всего попадают военнослужащие, члены их семей, а также общественные активисты, журналисты и культурные деятели.

На временно оккупированных территориях россияне собирают личные данные местных жителей для дальнейшего их преследования и запугивания.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Под прицел прежде всего попадают военнослужащие, члены их семей, а также общественные активисты, журналисты и культурные деятели", - говорится в сообщении.

При этом собирают данные не открыто, а под предлогом "переписи населения" или во время раздачи "гуманитарки".

"Существует большая вероятность того, что оккупанты также будут пытаться использовать эту информацию во время проведения так называемых референдумов, например, в Херсоне", - отмечает ЦПД.

Жителей просят быть особенно бдительными, никому не предоставлять свою личную информацию и оригиналы документов.

Ранее в Центре противодействия дезинформации предупредили, что возвращение в освобожденные от оккупантов города может быть опасным, так как российские военные оставили после себя немало мин.

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