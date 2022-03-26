Возвращение в освобожденные от российских оккупантов города может быть опасным из-за минирования.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Стало известно, что украинцы начали возвращаться в города, которые наши защитники освободили от оккупантов. Предупреждаем, это опасно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с минированием жилых домов и окрестностей в тех городах и селах, где побывали захватчики, СНБО в очередной раз предостерегает об опасности противотанковых, противопехотных, кассетных мин, мин-ловушек с растяжками, что оставляют враги.
"Будьте осторожны там, где шли уличные бои! Также зафиксированы случаи минирования тел погибших людей. Помните: враг коварен и не чурается каких-либо способов нанести вред", - добавили в ведомстве.
В случае обнаружения подозрительного предмета советуют ни в коем случае не трогать его, сообщить о нем спасателям или полицию, предупредить прохожих о возможной опасности, отойти как можно дальше и дождаться приезда специалистов.
Как сообщал УНИАН, в течение последних суток стало известно, что на Запорожье силами ВСУ освобождено от российских оккупантов село Малиновка.
Также в Барышевском районе Киевской области украинские бойцы освободили от оккупантов село Лукьяновка.
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