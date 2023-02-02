Российский агрессор уже отказался от тактики применения целых батальонов и действует малыми группами.

Российские оккупанты отказались от старой тактики атак крупными батальонными соединениями и теперь пробуют действовать малыми группами. Об этом рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью РБК-Украина.

"Сейчас россияне действуют более мелкими штурмовыми группами. Прослеживается много новых вариантов действий, противник испытывает их эффективность. Некоторые из них дают результат, некоторые – наоборот, приводят к огромным потерям", – рассказал генерал-лейтенант.

Павлюк отметил, что россияне постепенно учатся воевать, как учатся и украинцы, но характерная особенность именно российской армии состоит в том, что она совершенно не считается с потерями своего личного состава.

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"Они имеют преимущество благодаря огромной массе, которая идет против нас... Для Москвы люди – обычная биомасса для выполнения их целей", – сказал Павлюк.

Такую особенность российской армии генерал не считает ее уязвимостью, поскольку в прошлом именно подобная стратегия позволяла России выигрывать войны.

"Когда Россия выигрывала войны, она всегда выигрывала их, заливая противника кровью своих войск. Это было и во время Второй мировой войны, когда сотни тысяч невооруженных людей бросали на позиции и в конце концов достигали результата. Поэтому значение этой массы следует рассматривать серьезно", – резюмировал Павлюк.

Война в Украине – последние новости

По данным украинского Генштаба, российские оккупанты продолжают активные попытки штурмовать украинские позиции на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Результатом стала гибель более 600 россиян только за последние сутки.

Россия вот-вот начнет масштабное наступление в Украине. По мнению Алексея Арестовича, задачей этой операции будет не столько стремление разгромить ВСУ, сколько попытка занять максимум территории для начала "торгов" по мирному соглашению.

В Пентагоне считают, что Украина вряд ли сможет выбить российские войска из Крыма в ближайшем будущем. Об этом стало известно из секретного брифинга для американских депутатов.

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