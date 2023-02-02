Россияне будут делать максимально все, чтобы зацепиться за фиксацию хоть какого-то успеха, считает Подоляк.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечает, что угроза нового большого наступления России вполне реальна, но украинская армия к нему готовится.

По словам Подоляка, РФ готовится к расширению географии боев уже зимой-весной, чтобы перехватить инициативу.

"Они накапливают остатки, проводят усиленные тренировки мобилизованных, в частности на беларусских полигонах, они стягивают со всей страны бронетехнику. У них ставка – все или ничего. После этого этапа будет понятно: кто и куда будет двигаться. Российское руководство не отказалось от намерений выиграть войну с каким-то профицитом", - объяснил Подоляк.

Во время наступления Украины россияне будут находиться в дефицитеи, соответственно, понятно, что это обрушит их концепцию государства и стратегические планы на год-два даже своей страны, добавил советник ОП.

По его мнению, россияне будут делать максимально все, чтобы зацепиться за фиксацию хоть какого-то успеха.

"Наступление будет. И сейчас уже есть усиление боевых действий Соледар-Бахмут-Авдеевка. Бои будут наростать по мере изменения климатических условий… Говорится о ключевом сражении России, чтобы перехватить инициативу и формировать военный порядок дня", - сказал Подоляк.

Россия готовит наступление – что известно

По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия может приурочить новое масштабное наступление к годовщине вторжения в Украину – 24 февраля.

Он добавил, что, по оценке министерства, в распоряжении России сейчас больше 300 тысяч мобилизованных.

Вместе с тем враг ведет активную разведку в целях подготовки для наступления на востоке Украины.

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что РФ спешит начать новое наступление, чтобы успеть до начала поставок западной техники украинской армии.

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