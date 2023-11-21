В течение суток на фронте произошло 33 боевых столкновения.

На востоке и юге Украины остается сложная оперативная ситуация, но силы обороны продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра Херсонской области, продолжая наносить огневое поражение противнику.

В сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины сказано, что на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили 15 атак.

На Авдеевском направлении враг безуспешно штурмовал восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Там Силами обороны отбито восемь атак.

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На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области - отбиты три атаки.

На Лиманском направлении оккупанты штурмовали возле Северска Донецкой области, успеха не имели. Враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили пять атак противника вблизи Клещиевки и восточнее Южного Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области, а на Запорожском направлении - в районах Работиного и Каменского.

Как сообщает Генштаб, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Ситуация на левом берегу Херсонской области - мнение эксперта

Украинские военные продолжают продвигаться на левом берегу Херсонской области. Бои продолжаются возле села Крынки.

Военный эксперт Сергей Грабский отмечает, что украинские войска пытаются расширить полосу размещения и активные действия на левом берегу Днепра для того, чтобы максимально создать трудности для противника в будущем.

По его словам, украинская армия может развивать локальные наступательные действия именно с этого направления с целью максимально приблизиться к Крыму, из которого осуществляется обеспечение российских войск, действующих в Северной Таврии. Он отметил, что Россия нервно реагирует на попытки продвижения украинской армии на этом направлении.

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