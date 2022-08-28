В этой методичке отражены псевдоисторические факты и безумные идеи.

На оккупированной части Луганской области российские захватчики начнут обучение школьников по псевдоисторической методичке, подготовленной к 1 сентября.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

Рашисты из так называемой "ЛНР" подготовили к 1 сентября объемный многостраничный документ под названием "Структурный план урока на тему "Моя история"". Планируется, что именно с него начнется обучение школьников на временно оккупированных территориях в новом учебном году– говорится в сообщении. Відео дня:

В целом предложенный "план" представляет собой традиционную солянку псевдоисторических фактов и безумных идей. Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена.

В частности, большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

Как отмечают в разведке, ошибочно указывается, что киевский князь Владимир крестил Русь в греческом Херсонесе, хотя на самом деле крещение Руси состоялось в Киеве, а в Херсонесе крестили самого Владимира.

Еще ошибочно указывается, что Киев якобы стал "центром ранней российской государственности" после Старой Ладоги и Новгорода, хотя эти оба российских города моложе Киева.

Также оккупанты придумали, что украинский язык навязывался людям насильно, хотя на самом деле советская власть продолжала политику Российской империи и целенаправленно сужала использование украинского языка.

Кроме того, оккупанты внесли в методичку много других ложных утверждений.

Ранее УНИАН сообщал, что россияне могут организовать провокацию в школах на оккупированных территориях. В частности, в Мариупольском городском совете подчеркивают, что на оккупированных территориях родителям не стоит отпускать детей в школы на 1 сентября.

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