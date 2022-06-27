ОК "Юг" заявило, что российские силы усилили интенсивность обстрелов на 150%.

По итогам 26 июня 2022 года на южном направлении российские войска продолжали оборонительные операции и наносили удары по украинским позициям.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

Как говорится в сводке, ОК "Юг" заявило, что российские силы усилили интенсивность обстрелов на 150%.

Российские войска нанесли артиллерийские и ракетные удары по всему южному фронту в различных районах Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Украинский Генштаб и оперативное командование "Юг" указали, что российские силы сосредоточены на предотвращении перегруппировки украинских войск вдоль своих южных линий фронта.

Российские войска в очередной раз безуспешно пытались вернуть утраченные позиции в Потемкино на северо-западе Херсонской области.

Россияне усиливают артиллерийские обстрелы украинских позиций, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей на западном берегу реки Ингулец, чтобы отразить недавние украинские контратаки.

Оккупанты дополнительно продолжают укреплять свое военное присутствие на Змеином острове у побережья Одесской области, чтобы расширить свой контроль над юго-западной частью Черного моря.

Ракетный удар по Киеву 26 июня 2022:

Утром 26 июня под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянного девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку.

Также спасли ее мать-38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

Еще одна из ракет, выпущенных войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая точная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Ряд европейских политиков заявили, что это - сигнал для саммита "Большой семерки" (G7) в Замке Ельмау (Бавария, Германия), которая проходит в воскресенье, 26 июня.

По данным ГСЧС, очаги возгорания обстрелянного многоэтажки в Киеве ликвидирован.

Полковник объяснил, почему Россия 26 июня обстреляла Киев.

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