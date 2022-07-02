В очередной раз оккупанты атаковали объекты портовой и другой производственной инфраструктуры города, также было зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде.

На рассвете враг выпустил по Николаеву 10 ракет типа "Оникс". Они были выпущены из ракетного комплекса "Бастион" на оккупированной Херсонщине.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Пивдень".

"На рассвете враг направил на Николаев 10 ракет типа "Оникс", выпущенных с ракетного комплекса "Бастион" на оккупированной Херсонщине. В очередной раз атакованы объекты портовой и другой производственной инфраструктуры города, а также зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде. Информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что тяжелой артиллерией враг среди ночи ударил по окрестностям большой Костромки. При этом сказано, что обошлось без жертв.

В ОК "Пивдень" отмечают, что Силы обороны продолжают выполнение боевых задач по освобождению нашей территории от оккупантов, а противник продолжает инженерное обустройство рубежей своей обороны, отступных позиций.

"(Враг - УНИАН) активных действий не ведет, зато продолжает наносить ракетные удары и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения и в нашем тылу", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, в Украине ликвидировали старшего эксперта военно-научного комитета ВДВ России.

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