По предварительной информации, без жертв и разрушений.

Российские оккупационные войска выпустили несколько ракет по Одесской области сегодня вечером.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Одну удалось перехватить украинским защитникам.

"Враг совершил несколько ракетных ударов по области. Одна из ракет была сбита нашими подразделениями ПВО. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - заявил он.

Удары по Николаеву и Днепру: что известно

Вечером, 28 июня, в Днепре и Николаеве одновременно раздались взрывы, сопровождавшиеся задымлением.

Мэр Днепра Борис Филатов вскоре уточнил, что ракета попала в местное СТО, где в то время находились рабочие.

Никакого оружия и военных на станции не было, добавил Филатов, предприятие занималось ремонтом гражданских автомобилей.

Всего российские террористы выпустили шесть ракет п области, половину удалось перехватить системами ПВО, сообщил глава Днепропетровской ОВА Алексей Резниченко.

Николаев и пригород подверглись массированному ракетному обстрелу из берегового ракетного комплекса "Бастион", который российские войска расположили на оккупированной Херсонщине.

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