В Волчанске ранена 58-летняя женщина.

За сутки оккупанты обстреляли три района в Харьковской области.

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, за прошедшие сутки случаев получения гражданскими ранений в результате вражеских обстрелов не зафиксировано.

"В течение суток враг продолжал обстрелы территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины, прилегающих к линии соприкосновения и границе с РФ", - отметил он.

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В то же время, в Волчанске за медицинской помощью обратилась 58-летняя женщина, которая получила ранение накануне.

Ситуация в Харьковской области:

В результате контрнаступления армии Украины, которое началось в конце августа, уже деоккупирована почти вся территория Харьковской области.

31 октября противник нанес удары по Харькову и Чугуевскому району области. Был повреждены объекты критической инфраструктуры. По предварительным сведениям, противник бил по Харьковской области из Белгорода ракетами комплекса С-300.

2 ноября оккупанты обстреляли Волчанск.

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