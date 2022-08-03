В Зеленодольской громаде попали прямо по селу большая Костромка. Там зацепило детский сад и церковь.

Ночью оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области, попали по детскому саду и церкви.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночью российская армия наносила удары по Криворожскому району. Враг попал из артиллерии по двум общинам - Зеленодольской и Апостоловской. В Апостоловской без жертв и разрушений. В Зеленодольской попали прямо по селу большая Костромка. Там зацепило детский сад и церковь. Повреждена линия электропередач. Село без света. Работают аварийные бригады", - сообщил он.

По словам Резниченко, люди не пострадали.

Война в Украине: актуальные данные

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На направлении Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти. Под Бахмутом бои продолжаются.

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В связи с низким уровнем укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожский направление в конце мая текущего года, передана для доукомплектования танковых батальонов, входящих в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

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По словам экс-заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Игоря Романенко, РФ могла изменить план наступления на Украину, пытаясь захватить южные области.

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