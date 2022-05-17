Густой черный дым над заводом видят жители Бахмута и окрестных населенных пунктов.

Российские оккупанты обстреляли завод Knauf в Бахмуте Донецкой области. В результате обстрела произошло возгорание.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Густой черный дым над заводом видят жители Бахмута, Соледара и других населенных пунктов поблизости. Завод охватило пламя. Пока неизвестно, смогли ли спасатели приступить к ликвидации пожара.

Завод Knauf, занимавшийся производством строительных смесей, считался одним из самых удачных проектов по привлечению иностранных инвестиций в Донецкую область. Местные власти очень им гордились.

Война в Украине: обновленные данные

В течение 16 мая ВСУ отбили 11 атак врага на востоке. Враг предпринял три неудачные попытки штурма на Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Русские отошли на стратегически им важном Северодонецком направлении.

Противник продолжает наносить ракетные удары по гражданской и военной инфраструктуре украинских городов.

На Донецком и Луганском направлениях уничтожено 5 танков врага, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", 6 артиллерийских систем, 12 единиц боевой бронированной техники и 1 автомобиль противника.

В понедельник было поражено пять воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатая ракета.

Вас также могут заинтересовать новости: