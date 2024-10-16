Смерека рассказал, что уже не ведет подсчет сбитых целей.

Российские пилоты точно знают, когда бомбардируют именно гражданских украинцев. Командир авиационной эскадрильи 114 бригады тактической авиации, подполковник Иван Смеречанский ("Смерека") объяснил, что подготовка к полету включает знания о цели и координатах.

В частности, он рассказал "Укринформу", что многие российские пилоты, которые сейчас воюют против Украины, ранее учились в украинских учебных заведениях. То есть, сознательно убивают своих бывших однокурсников. В частности, военный пояснил, что в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма, он как раз учился в вузе и тогда курсантам предложили тем, кто из Крыма, вернуться домой.

"Для нас это было неожиданно, и очень много людей вернулись обратно в Крым, стали там тоже военными летчиками. И если на первом курсе мы спали в одной казарме, то теперь они воюют против нас", - говорит Смерека.

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Он добавил, что все заявления российских летчиков о том, что они не знают, что сбрасывают бомбы на гражданское население, не соответствует действительности - пилот всегда точно знает, куда сбрасывает бомбу. Подготовка к полету включает знание о цели и координатах, поэтому каждый из них сознательно делает то, что делает:

"И то, что они говорят, что мы не знали, что там гражданское население, поверьте, это неправда. Ты хорошо знаешь, когда готовишься к полету, куда будешь сбрасывать, координаты, куда эта бомба прилетит".

Также он рассказал, что уже не ведет подсчет сбитых целей, хотя раньше это делал. У него есть много отработанных целей - подтвержденные и неподтвержденные - "Шахеды", ракеты. В то же время сейчас ему приходится также сбрасывать на врага авиабомбы, хотя это не совсем работа истребителя. "Война диктует свои условия. Я никогда не думал, что буду сбрасывать авиабомбы как истребитель, но вот такая реальность", - говорит летчик.

По его словам, гораздо легче подготовить танкиста, пулеметчика или артиллериста, чем пилота. Обучение пилота требует огромных ресурсов и много времени, которого у нас сейчас нет из-за войны. Враг продолжает наступать, и Силы обороны постоянно нуждаются в новых кадрах.

Он добавил, что сейчас еще очень далеко до того, чтобы БПЛА могли полностью заменить пилотов, как это уже есть в некоторых странах. Будущее украинской авиации Смерека видит в новой западной технике и в подготовке больше пилотов.

"Нам нужно преимущество в воздухе, и для этого необходимы современные самолеты и высококвалифицированные пилоты", - сказал Смеречанский.

Командир эскадрильи рассказал о приметах пилотов

Командир авиационной эскадрильи 114 бригады тактической авиации, подполковник Иван Смеречанский также рассказал, что верит в определенные приметы - не бреется и не фотографируется перед полетом, и никогда не расстается с талисманом - игрушечным пилотом-мишкой. Он также рассказал, что все первые полеты запоминаются. Первый полет запоминается, когда поднимаешься в небо, даже с инструктором, а другое ощущение - когда делаешь это самостоятельно.

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