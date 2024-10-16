Российские пилоты точно знают, когда бомбардируют именно гражданских украинцев. Командир авиационной эскадрильи 114 бригады тактической авиации, подполковник Иван Смеречанский ("Смерека") объяснил, что подготовка к полету включает знания о цели и координатах.
В частности, он рассказал "Укринформу", что многие российские пилоты, которые сейчас воюют против Украины, ранее учились в украинских учебных заведениях. То есть, сознательно убивают своих бывших однокурсников. В частности, военный пояснил, что в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма, он как раз учился в вузе и тогда курсантам предложили тем, кто из Крыма, вернуться домой.
"Для нас это было неожиданно, и очень много людей вернулись обратно в Крым, стали там тоже военными летчиками. И если на первом курсе мы спали в одной казарме, то теперь они воюют против нас", - говорит Смерека.
Он добавил, что все заявления российских летчиков о том, что они не знают, что сбрасывают бомбы на гражданское население, не соответствует действительности - пилот всегда точно знает, куда сбрасывает бомбу. Подготовка к полету включает знание о цели и координатах, поэтому каждый из них сознательно делает то, что делает:
"И то, что они говорят, что мы не знали, что там гражданское население, поверьте, это неправда. Ты хорошо знаешь, когда готовишься к полету, куда будешь сбрасывать, координаты, куда эта бомба прилетит".
Также он рассказал, что уже не ведет подсчет сбитых целей, хотя раньше это делал. У него есть много отработанных целей - подтвержденные и неподтвержденные - "Шахеды", ракеты. В то же время сейчас ему приходится также сбрасывать на врага авиабомбы, хотя это не совсем работа истребителя. "Война диктует свои условия. Я никогда не думал, что буду сбрасывать авиабомбы как истребитель, но вот такая реальность", - говорит летчик.
По его словам, гораздо легче подготовить танкиста, пулеметчика или артиллериста, чем пилота. Обучение пилота требует огромных ресурсов и много времени, которого у нас сейчас нет из-за войны. Враг продолжает наступать, и Силы обороны постоянно нуждаются в новых кадрах.
Он добавил, что сейчас еще очень далеко до того, чтобы БПЛА могли полностью заменить пилотов, как это уже есть в некоторых странах. Будущее украинской авиации Смерека видит в новой западной технике и в подготовке больше пилотов.
"Нам нужно преимущество в воздухе, и для этого необходимы современные самолеты и высококвалифицированные пилоты", - сказал Смеречанский.
Командир эскадрильи рассказал о приметах пилотов
Командир авиационной эскадрильи 114 бригады тактической авиации, подполковник Иван Смеречанский также рассказал, что верит в определенные приметы - не бреется и не фотографируется перед полетом, и никогда не расстается с талисманом - игрушечным пилотом-мишкой. Он также рассказал, что все первые полеты запоминаются. Первый полет запоминается, когда поднимаешься в небо, даже с инструктором, а другое ощущение - когда делаешь это самостоятельно.