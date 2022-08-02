По его словам, задача оккупантов - быть готовыми к скорому наступлению.

Российские оккупанты собрали на юге страны около 30 БТГ. Так захватчики готовятся к наступлению на Кривой Рог и Николаев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, задача оккупантов - быть готовыми к наступлению 6 августа.

При этом, по словам Арестовича, качество этих войск очень низкое, штаты БТГ - "дутые", поэтому жителям этих городов "падать в обморок" не стоит.

Напомним, по словам Арестовича, российские войска могут пойти в наступление на юге с "намеком забега на Николаев" в начале-середине августа. По его словам, просто оборону российское командование считает невыгодной.

Ранее военный эксперт Сергей Кузан заявил, что российские войска пытаются собрать последние дееспособные силы, чтобы перехватить инициативу на юге Украины. При этом он отметил, что ВСУ знают о планах противника и тоже готовятся.

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