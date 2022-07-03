Получили повреждения частные дома, многоквартирные и школьное заведение.

Оккупанты снова ударили "Смерчем" по Краматорску, в результате удара ранена женщина.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Опять "Смерч" по Краматорску. Били по частному сектору и спальным районам города", - отметил он.

В результате обстрелов ранена женщина, получили повреждения частные дома, многоквартирные и школьное заведение.

"Сейчас работают взрывотехнические службы", - уточнил Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики второй день подряд обстреливают Краматорск из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Городские власти призвали местных жителей не пренебрегать сигналами тревоги и находиться ближе к укрытиям.

Кроме того, россияне убили еще двух детей в Донецкой области во время обстрела Славянска и дороги к Бахмуту. В результате обстрела уничтожен один дом, еще шесть получили повреждения различной степени. Также Оккупанты обстреляли автомобиль, на котором семья с двумя малолетними детьми пыталась выехать из Зайцево в сторону Бахмута.

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