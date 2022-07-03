15 человек получили ранения в результате массированной атаки на город.

Вследствие обстрелов Славянска по меньшей мере шесть человек погибли.

Об этом "Суспільне" сообщила пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

Так, в результате обстрела российскими войсками Славянска - 6 погибших и 15 раненых.

Власти Донетчины просят людей эвакуироваться.

"Там также был сверхмощный обстрел этого города. Поэтому, оставаться людям на территории области опасно", — сказала она.

По словам Игнатченко, возможности для эвакуации есть.

"Люди могут записаться в списки, сесть на автобус и доехать до Покровска, оттуда курсирует эвакуационный поезд, который направит их в Днепр или дальше во Львов", - говорит она.

Как писал УНИАН, в воскресенье, 3 июля. российские захватчики совершили массированный обстрел Славянска из реактивных систем залпового огня. С самого начала было известно, что в результате обстрела есть много убитых и раненых.

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что после обстрела в городе вспыхнуло до 15 пожаров.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, под контролем Украины сейчас находится около 45% области. Население, проживающее в Донецкой области, сократилось почти в пять раз - до около 340 тысяч.

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