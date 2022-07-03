Вследствие обстрелов Славянска по меньшей мере шесть человек погибли.
Об этом "Суспільне" сообщила пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.
Так, в результате обстрела российскими войсками Славянска - 6 погибших и 15 раненых.
Власти Донетчины просят людей эвакуироваться.
"Там также был сверхмощный обстрел этого города. Поэтому, оставаться людям на территории области опасно", — сказала она.
По словам Игнатченко, возможности для эвакуации есть.
"Люди могут записаться в списки, сесть на автобус и доехать до Покровска, оттуда курсирует эвакуационный поезд, который направит их в Днепр или дальше во Львов", - говорит она.
Как писал УНИАН, в воскресенье, 3 июля. российские захватчики совершили массированный обстрел Славянска из реактивных систем залпового огня. С самого начала было известно, что в результате обстрела есть много убитых и раненых.
Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что после обстрела в городе вспыхнуло до 15 пожаров.
По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, под контролем Украины сейчас находится около 45% области. Население, проживающее в Донецкой области, сократилось почти в пять раз - до около 340 тысяч.