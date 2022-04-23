Советник руководителя Офиса президента убежден, что перегруппировка, проводимая российскими войсками, в итоге будет провальной.

Российские захватнические войска уже шестые сутки подряд не могут найти слабые места в обороне Вооруженных сил Украины на востоке государства.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении, которое обнародовано на странице Офиса президента в социальной сети Facebook.

"В течение суток военно-политическая обстановка вокруг Украины существенно не изменилась. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия в направлении Славянск-Краматорск, пытается развивать наступление в направлении города Гуляйполе. Проводит активные штурмовые поисковые действия, ищет слабые места в нашей обороне, чтобы сосредоточить на них основной удар, но пока ему это не удается уже шестые сутки подряд", - подчеркнул Арестович.

Также советник руководителя ОП отметил, что враг "перегруппировывается".

"Будем ждать результаты этой перегруппировки. Что-то мне подсказывает, что они будут неутешительны для противника", - сказал Арестович.

Отдельно он отметил, что на Херсонском направлении противник пытается выйти на административные границы области.

"Я так вижу, что русский командующий генерал Дворников гонит свои войска вперед, даже несмотря на очень неблагоприятные условия обстановки, что отражается на потерях, которые несет противник", - добавил Арестович.

Он отметил, что в течение суток только в направлении Донецкой и Луганской областей Вооруженные Силы Украины отбили 8 атак противника и уничтожили 9 танков, 18 единиц бронированной и 13 автомобильной техники, 3 артиллерийские системы и топливозаправщик.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Мариуполе оккупанты возобновили авиационные удары по заводу"Азовсталь".

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