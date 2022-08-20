Россияне не могут проводить штурмы, поэтому хотят хотя бы как-то не допустить продвижения наших военных.

На Николаевском и Запорожском направлениях оккупанты пытаются "сохранить лицо". Российские захватчики хотят не допустить продвижения подразделений Сил обороны Украины и улучшить свое тактическое положение.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На Запорожском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Великомихайловка, Шевченко, Гуляйпольское, Шевченковское, Новоандреевка, Новополь, Ольговское, Щербаки, Бурлацкой и Степное", - говорится в сообщении.

Авиация врага действовала по районам Белогорья, железнодорожного, малых Щербаков и Малой Токмачки.

"На Южнобугском направлении противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых районов и сковывании действий Сил обороны. Пытается улучшить тактическое положение на Николаевском направлении", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что оккупанты осуществляли обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии возле Николаева, Украинки, Александровки и еще 15 населенных пунктов.

Они нанесли авиационный удар недалеко от Ольгина; ведут наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное.

"Корабельное группировки противника в готовности к применению содержит два носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт озвучил наиболее реалистичный сценарий освобождения Крыма.

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