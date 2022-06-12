Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, а также гражданской инфраструктуры.

Украинские воины успешно отбили вражеские штурмовые действия на направлениях Долгенькое-Мазановка и Долгенькое – Долина на Славянском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, а также гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хрінівка Черниговской области и Александровка Сумской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, на Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, пытается улучшить тактическое положение, продолжает совершенствования инженерного оборудования оборонительных позиций в районе населенного пункта Новый Бурлук.

"Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Заиловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки. Безуспешно вел штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное. На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгеньке – Мазанівка и Довгеньке – Долина", - говорится в сводке.

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ накрыли огнем командный пункт чеченцев в Рубежном.

Отметим, российские оккупанты в последние дни обстреливают Лисичанск из крупнокалиберного вооружения.

Кроме того, противник безрезультатно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются. На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредоточивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

Также возле Лисичанска Луганской области украинские военные не дали продвинуться российской военной колонне.

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